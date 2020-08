Neto é preso suspeito de agredir avó de 85 anos com fio após ela se recusar a preparar cuscuz

Um homem foi preso por agredir a avó de 85 anos com um fio de celular, no Bairro Jardim Raimundo Inácio, na cidade de Barro, interior do Ceará. A Polícia Militar afirma que o crime foi motivado porque a idosa se recusou a preparar cuscuz, prato feito com farinha de milho.





Conforme a polícia, o neto ficou enfurecido com a recusa da avó e deu vários golpes nas costas da idosa usando um cabo de celular. A vítima teve várias marcas da lesão.





Após receberem a denúncia do caso, os agentes foram até a residência e encontraram a idosa, que tem a saúde debilitada, bastante nervosa. A mulher relatou para os PMs a ação do neto.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o neto foi encontrado na casa e detido pelos agentes. O homem foi conduzido para a Delegacia Municipal de Aurora, onde foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar.





Já a idosa, foi encaminhada para exames na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). A Polícia Civil segue investigando o caso.





Fonte: G1