NOTA DE ESCLARECIMENTO DA DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER DE SOBRAL

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que a Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral (DDM-Sobral) concluiu as investigações sobre uma denúncia de estupro de vulnerável, que tem como suspeito um hipnoterapeuta e a vítima foi uma adolescente de 13 anos, em Sobral - Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Ceará. O inquérito policial foi concluído mediante o indiciamento de Daniel Menezes, tendo a autoridade policial representado pela prisão do suspeito. No entanto, o pedido não foi deferido pelo Poder Judiciário.





Logo após o registro do Boletim de Ocorrência (BO), em novembro de 2019, a delegacia especializada iniciou as apurações. Com os indícios colhidos durante as diligências e oitivas, a Polícia Civil representou por mandados de busca e apreensão, que foram deferidos pelo Poder Judiciário. As equipes cumpriram as decisões judiciais, em janeiro de 2020, na casa e na clínica pertencentes à Daniel Menezes Nogueira (45) - que já responde por estelionato e crime contra a ordem tributária. Os investigadores apreenderam computadores e dispositivos, que foram submetidos à perícia. A Polícia Civil informa ainda que exames na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) confirmaram o abuso sexual contra a jovem.