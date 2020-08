Operação termina com sete presos por fraude milionária na Prefeitura do Eusébio

O Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), órgão do Ministério Público do Estado do Ceará, realizou nesta quarta-feira (19) a “ Operação Banquete”, com o apoio do Departamento Técnico Operacional (DTO) da Polícia Civil. O objetivo foi desarticular um grupo criminoso que fraudava licitações e dispensas na Prefeitura de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Foram cumpridos sete mandados de prisão, 17 de busca e apreensão e dois mandados de afastamento da função pública.





Os alvos da operação conjunta dos dois órgãos são agentes públicos e empresários. Durante as diligências foram apreendidos documentos, aparelhos celulares, computadores e uma quantia em dinheiro ainda não calculada.





As investigações começaram há dez meses e apontaram que empresários do ramo de alimentação e serviços gráficos teriam se associado para fraudar licitações e dispensas, em vários órgãos da prefeitura.





O grupo criminoso teria se valido de pessoas de baixa renda para figurarem como sócias meramente formais das empresas, garantindo e ocultando o desvio de recursos públicos para os verdadeiros donos. Os investigados teriam contado ainda com auxílio criminoso de servidores e dirigente de órgão público. De acordo com o Gecoc, o grupo faturou mais de R$ 7,6 milhões através da combinação de propostas entre licitantes, inclusive com a constituição de empresas em nome de “laranjas”.





SAIBA MAIS:





O que é o Gecoc? Organismo do Ministério Público do Estado do Ceará criado por meio do Provimento nº 093/2018. Tem caráter permanente e finalidade de prestar auxílio aos órgãos de execução do Ministério Público incumbidos da prevenção e repressão aos ilícitos penais e civis. São crimes praticados em detrimento do patrimônio público ou que atentem contra a probidade administrativa, atribuídos a agentes vinculados à Administração Pública direta ou indireta, estadual ou municipal, ou a entidades privadas que sejam destinatárias de recursos públicos.





(Fernando Ribeiro)