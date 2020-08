Padre Bosco festeja a recuperação do seu irmão que está lutando para vencer o coronavírus

A boa notícia que repercutiu na rede social, foi o comunicado do Padre Bosco Linhares, Vigário da Paróquia de Alcântaras, que utilizou sua conta no Facebook para agradecer a todos que participam de uma "grande corrente de orações" pela recuperação do seu irmão Airton Linhares.





Segundo o depoimento emocionante de Padre Bosco, “Pela graça de Deus, o seu estado de saúde tem melhorado bastante. Força Airton, vamos sair dessa. Obrigado a todos. Continuemos rezando por ele”. Disse.





Airton Linhares é um comerciante bastante conhecido em Sobral, proprietário do Restaurante DeLaGrill e sócio da Padaria Ki-Pão, além ser o irmão mais velho da família “Chicute” dos galinhas d’água, que assumiu o papel do seu pai, João Chicute in memoriam, de orientar e a aconselhar a família nos negócios e na vida social. (Célio Brito)