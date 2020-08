Pandemia da bala deixa mais de 300 pessoas assassinadas em julho e 2.636 em 7 meses

Com mais de 300 pessoas assassinadas no mês de julho, o Ceará fechou os sete primeiros meses de 2020 com, nada menos, que 2.636 Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs), isto é, homicídios, latrocínios, feminicídios e crimes de lesão corporal seguida de morte, além de óbitos violentos no Sistema Penitenciário e mortes por intervenção policial, de acordo com levantamento feito pelo Blog do Fernando Ribeiro.





Em julho, 307 pessoas foram assassinadas no Ceará. Fortaleza (Capital respondeu pela maioria dos casos. Em 31 dias, foram registrados 91 assassinatos na cidade, numa média de três assassinatos por dia, ou um a cada oito horas.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram 81 assassinatos em julho último. Caucaia foi o Município com maior incidência de homicídios, com 21 casos ao longo do mês. Outros 13 Municípios também foram palco de assassinatos. São eles: Maranguape (9), Maracamaú (8), Itaitinga (7), Aquiraz (6), Pacajus (6), Guaiúba (5), Pacatuba (5), Cascavel (5), Horizonte (3), Eusénbio (3), Chorozinho (1), Paraipaba (1) e São Gonçalo do Amarante (1).





Somados os crimes na Capital e nos outros 14 Municípios metropolitanos, a Grande Fortaleza teve o registro de 172 CVLis em julho, numa média de cinco casos/dia.





Interior





Ainda de acordo com o blogdofernandoribeiro.ce.com.br, no Interior Sul, ocorreram 86 assassinatos nos seguintes Municípios: Juazeiro do Norte (18), Crato (6), Beberibe (6), Quixadá (5), Russas (4), Quixeramobim (4), Alto Santo (4), Cedro (3), Limoeiro do Norte (3), Tabuleiro do Norte (3), Aracati (2), Banabuiú (2), Jaguaribara (2), Lavras da Mangabeira (2), Iguatu (2); além de Jaguaruana, Ipaumirim, Jucás, Icó, Saboeiro, Quixelô, Mauriti, Caririaçu, Campos Sales, Antonina do Norte, Pedra Branca, Pereiro, Assaré, Jardim, Quiterianópolis, Mombaça, Jaguaribe e Jaguaretama, cada um deles com um caso de CVLI.





No Interior Norte, foram registrados somente 49 assassinatos no mês de julho, nos seguintes Municípios: Sobral (12), Canindé (4), Umirim (2), Itapipoca (2), Granja (2), Barreira (2),Tianguá (2), Groaíras (2), Ibiapina (2),Forquilha (2), Mulungu (2); além de Aracoiaba, Hidrolândia, Itapajé, Capistrano, Baturité, Reriutaba, Santa Quitéria, Irauçuba, Monsenhor Tabosa, Boa Viagem, Paramoti, Tejuçuoca, Itapiúna, Itarema e Acarape, cada um deles com um caso.





(Fernando Ribeiro)