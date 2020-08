Pandemia da bala: mais sete pessoas são assassinadas nas últimas 24 horas no Ceará

Mais sete pessoas foram assassinadas no Ceará nas últimas 24 horas, de acordo com os registros das autoridades policiais e da Segurança Pública. Um dos casos mais graves ocorreu no interior do estado. Pai e filho foram mortos por pistoleiros na zona rural do Município de Morada Nova (a 163Km de Fortaleza). Na Capital, o corpo de um desconhecido foi encontrado, crivado de balas, dentro de um carrinho de geladeira, em plena Avenida Leste-Oeste.





De acordo com a Polícia, por volta de 22 horas, populares acionaram a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), através do telefone 190, para comunicar que o corpo de um homem havia sido encontrado com marcas de violência no bairro Moura Brasil, na zona Central da Capital.





O cadáver – sem identificação – foi deixado dentro do carrinho de recolhimento de materiais recicláveis na Avenida Presidente Castello Branco (Leste-Oeste), ao lado de uma rampa de acesso à comunidade do Oitão preto, área onde existe uma cracolândia, ponto de venda de drogas. O cadáver foi recolhido pela equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) começam a investigar o caso.





Outros crimes





Em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), ao menos, dois assassinatos foram registrados na noite de ontem. Um deles aconteceu no bairro Buenos Aires, onde um jovem foi morto com tiros de espingarda de calibre 12 (escopeta) no rosto, ficando irreconhecível.





Outro homem foi baleado em Horizonte e acabou morrendo na Emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) daquela cidade.





Em Chorozinho, também na RMF, um jovem, filho de um comerciante da região, foi assassinato a tiros no começo da noite passada.





Interior





Pai e filho foram assassinados, a tiros, na noite desta quarta-feira, no Distrito de Uiraponga, na zona rural de Morada Nova . As vítimas foram identificadas apenas por Chico Goiana, o pai; e seu filho, Romário. Os corpos foram encaminhados ao Núcleo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) da cidade de Russas.





Em Quixadá, um homem conhecido por “Véio de Edgar”, foi assassinado a tiros por pistoleiros na localidade de Lagoa Nova, no limite com o Município de Ibicuitinga, no Sertão Central.





