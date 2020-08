Pandemia da violência deixa 31 mortos no fim de semana em assassinatos e acidentes

Trinta e uma pessoas tiveram morte violenta no Ceará durante mais um fim de semana sangrento no estado. Foram registrados 22 casos de assassinatos (homicídios, latrocínios e feminicídios) e mais nove mortes em acidentes de trânsito. Entre as vítimas, estão duas mulheres, ambas mortas em casos passionais.





Dos 22 assassinatos registrados no Ceará 11 ocorreram na Grande Fortaleza. Na Capital, seis pessoas foram mortas nos seguintes bairros: Bom Jardim (feminicídio), Conjunto Ceará, Granja Portugal, Siqueira, Mondubim e Parquelândia (morte por intervenção policial).





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), ocorreram cinco homicídios em Pacajus (dois casos), Maracanaú (duplo assassinato) e Maracanaú.





No Interior Norte, sete pessoas foram assassinadas em Acarape (chacina com quatro mortos), Sobral (dois casos) e Forquilha.





No Interior Sul, quatro homicídios em: Juazeiro do Norte (dois casos), Crateús (feminicídio) e Ocara.





Acidentes





Nove pessoas morreram em Limoeiro do Norte (na Curva do Pinheiro), Umirim (na BR-222), Icapuí (na localidade de Cajuais), São Gonçalo do Amarante (na BR-222, no Distrito de Croatá), Campos Sales e Crato (no Sítio Jenipapo).





(Fernando Ribeiro)