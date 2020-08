Pastor é preso após ser flagrado com mais de 3 mil imagens de pornografia infantil em lan house

Segundo a PM, homem tinha cinco pen drives com vídeos sexuais envolvendo crianças entre 3 e 10 anos. Em depoimento, ele admitiu armazenar o material e afirmou ‘sentir prazer’ com as cenas.





Um pastor de 52 anos foi preso após ser flagrado com mais de 3 mil imagens de pornografia infantil em uma lan house de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, o homem estava fazendo download de cenas de sexo explícito envolvendo crianças no momento em que a equipe chegou. As imagens de crianças entre 3 e 10 anos estavam distribuídas em cinco pen drives. Segundo a PM, o pastor admitiu que era o dono de todo o material pornográfico e afirmou sentir prazer ao assistir as cenas.





A prisão aconteceu na noite de quarta-feira (30), em uma lan house no Setor Jardim América, após uma denúncia anônima. De acordo com a PM, foi encontrado com o suspeito, além dos vídeos e pen drives, um papel com anotações de sites pornográficos. Em depoimento, o pastor confessou, segundo a polícia, que tinha o hábito de baixar e armazenar o conteúdo, mas negou participar de uma rede de pedofilia.





Após a prisão, os policiais foram até a casa do suspeito, que mora com a esposa e um filho. A mulher disse à equipe que o marido trabalha como serralheiro e pastor de uma igreja, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Não foi encontrado nenhum material ilícito na residência.





Ainda na casa, o filho do pastor relatou aos policiais ter visto, em 2018, acessos a sites com pornografia infantil, mas não acreditou que o material tivesse sido acessado pelo pai e, por isso, não chegou a comentar com a mãe.





O homem foi preso suspeito de armazenar pornografia infantil, que prevê pena de um a quatro anos de prisão. Ele foi levado para a sede da Polícia Federal, que dará continuidade às investigações, por se tratar de um crime de competência da Justiça Federal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).





Até a última atualização desta reportagem, o suspeito seguia preso.





Fonte: G1