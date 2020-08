Na tarde desta segunda-feira (10), o corpo de um pescador foi encontrado nas águas do açude Mucambinho, em Sobral. A vítima foi identificada com Sr. Nunes, residia no bairro Terrenos Novos.





Segundo informações, Sr. Nunes havia saído para para pescar pela manhã.





Uma Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e retirou o corpo.





A Perícia recolheu o corpo para ser periciado no IML.