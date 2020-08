PF faz operação contra empresários portugueses por “lavagem” no Ceará

Estrangeiros teriam formado uma quadrilha junto com um advogado e empresários.

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (27) a “Operação Lusitanos”, com o objetivo de aprofundar as investigações de um esquema criminoso envolvendo um advogado, um empresário e estrangeiros, na prática dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas no Ceará.





São 50 policiais federais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão, sendo 9 em Fortaleza, 2 em Trairi, interior cearense, e 1 em São Paulo-SP. As ordens judiciais foram expedidas pela 32ª Vara da Seção Judiciária de Fortaleza.





Segundo as investigações, empresas de fachada, que teriam como procuradores o advogado e o empresário, estariam realizando investimentos no Ceará, com recursos provenientes da Europa, especialmente de Portugal, com suspeitas de origem ilícita, através da compra de imóveis e de outros bens neste estado.





Os investigados poderão responder, na medida de sua participação, pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90); evasão de divisas (art. 22 da Lei nº 7.492/86) e associação criminosa (art. 288 do CPB).





