População denuncia aglomeração de pessoas e bebedeira no açude Taquara, em Cariré

Imagens registradas na manhã deste domingo (02), mostram pessoas aglomeradas em uma bebedeira ao som de paredões ocorrido na Margem Açude Taquara, na região do Cariré, bem próximo ao distrito de Rafael Arruda/Sobral.





Nas fotos, mostra alguns populares em aglomeração, sem máscaras e bebendo ao som de música alta e sem qualquer preocupação com a pandemia. Essa prática já vem acontecendo também em comunidades do Rafael Arruda, Recreio, Ouro Branco e Pedrinhas no município de Sobral, em alguns bares que descumprem o decreto municipal, sempre aos fins de semana.





Apesar da flexibilização de algumas atividades econômicas, é necessário ter cautela e ser mantida a fiscalização, porque em todas as regiões do estado ainda continuam registrando novos casos da doença e óbitos e as comunidades citadas, não são a exceção.