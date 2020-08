QUASE 7 QUILOS DE MACONHA SÃO ENCONTRADOS ENTERRADOS EM QUINTAL DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM CAMOCIM

Quase sete quilos de maconha foram apreendidos pelos policiais do Raio durante uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Camocim, no sábado (08). A droga estava enterrada no quintal de um estabelecimento comercial, onde também funcionava uma rinha de galo. O responsável pelo estabelecimento não foi encontrado no local. Segundo a polícia, ele já tem antecedente por crime de tráfico de drogas. O entorpecente foi apreendido e as diligências seguem no sentido de localizar o responsável pela droga.





(Ibiapaba 24 horas)