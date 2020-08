Simaria, irmã de Simone, testa positivo para Covid-19

Simaria, que faz dupla com Simone, testou positivo para o novo coronavírus. A cantora realizou o exame juntamente com os filhos e o marido antes de uma viagem marcada para a Espanha por exigência do país.





Os exames dos filhos e do marido de Simaria testaram negativo. Ela segue com o isolamento em casa e é acompanhada pelo médico David Uip.





– Sinto-me bem, sem nenhum sintoma. Porém, o mais difícil está sendo ficar isolada dos meus filhos sem poder abraçá-los.