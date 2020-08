Simone, dupla de Simaria, está grávida do 2º filho

Ela deixou para anunciar a novidade no dia do aniversário do filho Henry.

A cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, anunciou nesta segunda-feira (3) que está grávida do segundo filho. Ela e o marido, o empresário Kaká Diniz, já são pais do pequeno Henry, que completou 6 anos hoje.





A notícia ainda será anunciada oficialmente no YouTube da cantora, mas a assessoria de Simone já confirmou a novidade.





A sertaneja já sabia da gravidez há algumas semanas, mas deixou para contar a novidade no dia do aniversário do agora primogênito, que foi promovido a irmão mais velho.





Simone e Kaká já estão juntos há sete anos e o nascimento do segundo já tinha sido planejado pelo casal. (Pleno News)