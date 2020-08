SOBRAL ABANDONADA: TENTATIVA DE HOMICÍDIO É REGISTRADA NO BAIRRO SANTA CASA

Por volta das 20h00 deste domingo (9), na rua Jânio Quadros, aconteceu uma tentativa de homicídio nas proximidades do hospital Santa Casa. Um homem conduzia sua bicicleta com seu filho pequeno, quando foi ferido a bala por dois homens em uma motocicleta. A vítima foi alvejada na altura do tórax e a criança sofreu escoriações em virtude da queda.





Os criminosos fugiram em rumo ignorado.





As vítimas foram socorridas para o hospital Santa Casa.





Mais detalhes em instantes!