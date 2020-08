SOBRAL ABANDONADA: VAZAMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DA CIDADE

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando a existência de um vazamento de água na rua Viriato de Medeiros, nas proximidades da farmácia O Rodolfo.

Veja a íntegra da denúncia:

"Boa tarde!









Por favor, vocês podem postar pra vê se os irresponsáveis do SAAE, vem resolver o problema, pois na sexta feira às 14 horas servidores da prefeitura do departamento de trânsito cavaram um buraco para colocar uma placa de advertência e quebraram um cano, onde os mesmos disseram que já tinham acionado o SAAE, e até agora nada, hoje está fazendo 5 dias que tá vazando bastante água e as lojas próximos a esse vazamento está sem água. 5 dias vazando."