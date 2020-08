SOBRAL: DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando a existência de acúmulo de lixo na COHAB II, nas proximidades da pista de Skate.

"Aqui na COHAB II, na praça do skate tem um grande lixão em frente a um terreno, já chegou a interromper as 2 vias da rua, e jogam de tudo: animais mortos, lixo, galhos e entulho no entorno. O cheiro e horrível e perturba toda a vizinhança. Já entrei em contato com a prefeitura, com AMA, LIGUEI PRO ÓRGÃO RESPONSÁVEL, MAS INFELIZMENTE ELES MESMO FALARAM QUE NÃO TEM COMO RESOLVER, falam que a coleta e feita. Esses entulhos ficam por dias, até vim as maquinas."