Justiça penhora dinheiro da Igreja Mundial e de pastor Valdemiro Santiago

Um montante de R$ 246,6 mil foi penhorado da conta da Igreja Mundial do Poder de Deus, liderada pelo pastor Valdemiro Santiago. A decisão da juíza Valéria Longobardi, foi publicada na quinta-feira (27) e se refere a contratos de aluguéis de templos.





Segundo informações de um site do sistema Globo, as cobranças dos aluguéis são referentes aos anos de 2018 e 2019, entretanto, a igreja alega que a falta de pagamentos ocorreu devido a pandemia de coronavírus, já que teve que fechar alguns templos e deixou de arrecadar dízimos dos fiéis.





Ainda de acordo com o site, o advogado foi questionado sobre o fato da ação ter ocorrido antes da pandemia, e a justificativa usada pela igreja para a falta do pagamento, é que pode ter ocorrido atraso no parcelamento de acordos.





A defesa disse ainda, que “não é o representante legal da instituição, mas as pessoas jurídicas", já que o pastor não assinou os contratos de aluguéis.





Valdemiro e a Igreja Mundial do Poder de Deus foram alvos do Ministério Público Federal (MPF) no início do mês por oferecerem cura milagrosa do Coronavírus.