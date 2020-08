DENÚNCIA DO INTERNAUTA: MORADORES DE RUA E A DESORDEM NO CENTRO DE SOBRAL

"Como se não bastasse a letargia do comércio no centro pelas proibições do Prefeito, elementos que se dizem moradores de rua invadiram as calçadas dos comércios e fazem a maior baderna: usam DROGAS, bebem, mijam, desafiam transeuntes que evitam passar pela calçada e até ameaçam. Alguns já tem até passagem pela polícia e poucos são moradores de rua. Com isso, as pessoas ficam temerosas e não sabem a quem recorrer. A guarda municipal assiste os desmandos e nada faz e nem muito menos a prefeitura. Cadê a ação social, o centro Pop ainda existe? Com esse covid, Sobral parou e ficou entregue aos ébrios, pois nada resolvem. Prefeito, seus subordinados cruzaram os braços e a cidade tá sitiada de desordem e crimes. Nos acuda!!!"