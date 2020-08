CAMILO AUTORIZA VOLTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIVADA EM FORTALEZA; CINEMAS, TEATROS E MUSEUS

A reabertura de creches e escolas particulares para aulas de pré-escola em Fortaleza, com atividades presenciais, começará no dia 1º de setembro. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana (PT) durante transmissão nas redes sociais na noite desta sexta-feira, 28. Decisão é tomada após série de reuniões com setores da educação e Comitê Científico. Será autorizada presença de 30% das crianças.





Decisão sobre os estudantes das outras séries, do ensino fundamental e médói, fica para semanas seguintes. Escolas e creches públicas ainda não reabrirão.





Eventos também estão autorizados, com no máximo 100 pessoas. Cinemas poderão voltar com 35% da capacidade.





( Júlio Cesar/ O POVO)