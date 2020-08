Vergonha! Vereadores se desentendem no WhatsApp e marcam briga em posto de gasolina no MA; vídeo

O vídeo do quebra-pau entre os vereadores Jancimauro e Ivo André está viralizando nas redes sociais.

Os dois rivais começaram a trocar farpas e indiretas em um grupo no WhatsApp. Os vereadores levaram o desentendimento virtual para um nível mais elevado, marcaram um encontro para se engatarem no meio de via pública. Parecia até que estavam em um ringue. E foi tapa, empurrão, até que a turma do “deixa disso, para com isso” intervisse e acabasse com a briga.

