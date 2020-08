VIOLÊNCIA: HOMEM É MORTO A GOLPES DE FACA EM TIANGUÁ

Um homicídio a faca foi registrado na noite deste sábado (01), na rua Gerardo Lima, em Tianguá. O crime teria ocorrido por volta das 18h00 durante uma discussão em uma residência localizada ao lado do prédio da prefeitura. A vítima foi identificada como Lameu Jacinto de Paula, 41 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





De acordo com informações da polícia, o suspeito do crime já foi identificado e realiza diligências no sentido de capturá-lo. O corpo foi removido ao IML pela equipe da Perícia Forense.





(Ibiapaba 24 horas)