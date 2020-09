Após comprar Libertadores, SBT entra na disputa pela Fórmula 1

Após com prar os direitos de transmissão da Copa Libertadores da América, principal competição de futebol do continente, o SBT também quer transmitir a Fórmula 1 em TV aberta e negocia com a atração máxima do automobilismo mundial.





A emissora de Silvio Santos abriu negociações com a Liberty Media, empresa responsável pelas exibições da categoria mais importante do automobilismo em meio à incerteza relativa à transmissão da F1 2021 no Brasil após o término do contrato da Liberty Media com o Grupo Globo este ano.





A emissora carioca ainda líder de audiência não aceitou pagar o que o grupo norte-americano pediu, fez outras propostas, mas a negociação não avançou.





O SBT mira a contratação do narrador Téo José, especializado em automobilismo e que vinha trabalhando nos canais Fox Sports.





Via R. Curitiba