Balanço parcial do feriadão aponta 25 mortes no Ceará em acidentes e assassinatos

Vinte e cinco mortos. Este é o balanço parcial da “Operação Independência 2020” que acontece em todo o estado do Ceará. Entre a tarde se sexta-feira (4) e o começo da manhã de hoje (7), foram registrados 18 óbitos em acidentes de trânsito e mais sete crimes de morte.





Os 18 acidentes com registro de mortes aconteceram nos seguintes Municípios: Fortaleza (Capital), Crato, Frecheirinha, Quixelô, Itaiçaba, Quixeré, Paraipaba, Sobral, Irapuan Pinheiro, Choró, Saboeiro, Caririaçu, Assaré, Independência e Salitre.





Em Fortaleza, um vigilante morreu em um desastre ocorrido na manhã do último sábado (5) na Avenida Bezerra de Menezes, bairro São Gerardo. Ele pilotava sua motocicleta quando foi colhido por um ônibus da empresa Vitória que fazia a linha Caucaia-Fortaleza. O piloto teve parte do corpo esmagado pelo coletivo e morreu na hora.





No Município de Quixelô, na Região Centro-Sul do Ceará, um casal morreu vítima de um acidente com uma motocicleta no último sábado (5). Luana Ferreira da Silva, 27 anos; e Cícero Bernardo de Araújo, 35, perderam a vida quando a motocicleta em que viajavam bateu no muro de uma residência na CE-375, no Sítio Acampamento.





Um jovem de 19 anos, identificado como Roni Sousa Lima, que pilotava uma motocicleta, morreu em uma colisão com um ônibus na BR-222, no Município de Frecheirinha, na noite do último sábado (5).





Assassinatos no feriadão





No bairro Benfica, em Fortaleza, o jovem Yan Marques Nunes Azevedo foi executado com 10 tiros, na noite da última sexta-feira. O crime aconteceu durante uma briga dentro de um bar, na Rua Padre Miguelino. A Polícia tenta identificar o atirador.





Em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Francisco José de Sousa, 30 anos, foi morto, a tiros, quando pescava em um açude na localidade de Queimadas.





Um homem identificado como Francisco José da Silva Lopes, 49 anos, foi morto, a tiros, na noite de domingo (6), no Sítio Mata dos Araçás, zona rural do Município de Barbalha.





Antônio Gomes, 50 anos, foi assassinado, a tiros, durante uma tentativa de assalto. O crime de latrocínio (roubo seguido de morte), aconteceu na noite de domingo na localidade de Trapiá, zona rural do Município de Forquilha.





Também em Forquilha foi morto, a tiros, o comerciante de som automotivo, Carlos Sérgio Santos Chagas, 51. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (5), na localidade de Tamanduá.





Alexandre Teixeira de Lima, 22 anos, foi assassinado, a tiros, na tarde do último sábado (5), por volta de 17h30, no bairro do Horto, em Juazeiro do Norte.





Em Nova Olinda, um homem identificado até o momento apenas por Michel, foi morto, a tiros, na manhã de sábado, por volta de 11 horas. O crime ocorreu no bairro Cajueiro.





(Fernando Ribeiro)