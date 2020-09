Briga por causa de cocô de cachorros termina em morte em SC

Uma discussão antiga entre vizinhos acabou em morte na tarde deste sábado (26), no bairro Velha Grande, em Blumenau. Segundo a Polícia Militar, o motivo da briga seria o mau cheiro do cocô de dois cachorros que pertencem ao suspeito.





De acordo com testemunhas, a vítima de 44 anos morava atrás da residência do suspeito, de 25 anos. Para sair de casa, precisava passar pelo corredor onde os cães da raça pitbull defecavam.





A situação seria motivo de desentendimento antigo entre os dois moradores. Até que na tarde de sábado, a vítima fez mais uma reclamação, pedindo que o vizinho recolhesse as fezes dos animais. Foi quando o suspeito voltou para casa, pegou uma arma, matou a vítima com um disparo na cabeça e fugiu do local.





Até o início da tarde deste domingo (27), o suspeito continuava foragido, segundo a PM.





