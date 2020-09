Câmeras de segurança mostram momento em que ex-vereador é morto em Patrocínio; veja

As câmeras de segurança próximas ao estacionamento da Secretaria de Obra de Patrocínio gravaram o momento em que o advogado Cássio Remis, ex-presidente da Câmara Municipal, é assassinado na tarde desta quinta-feira (24) a tiros pelo irmão do prefeito da cidade, que é secretário de Obras, Jorge Marra.





As imagens mostram o secretário chegando ao local em uma caminhonete, de cor branca. Ele desembarca pela porta do passageiro e vai em direção a caminhonete dele, de cor prata, que estava estacionada. Contudo, Remis aparece e tenta recuperar o celular dele, que havia sido tomado por Jorge Marra momentos antes durante uma live nas redes sociais.





O vídeo mostra alguns homens tentando impedir a briga, mas Remis e Jorge continuam discutindo. Em um determinado momento o secretário consegue entrar no caminhonete pela porta do motorista, onde parece pegar a arma. Remis, aparece entrando no veículo pela porta do passageiros.





Em seguida, os dois saem da caminhonete e continuam a discussão no estacionamento. Quando percebe que Jorge está armado, Remis tenta fugir, mas é atingido por cinco disparos.





Com o ex-presidente da Câmara Municipal caído no estacionamento e sangrando. O secretário de obras entra em sua caminhonete e foge do local em alta velocidade.





As Polícias Militar e Civil estiveram no local, fizeram um boletim de ocorrência e, agora, realizam buscas pelo suspeito.





O irmão de Jorge, o prefeito Derió Marra, lamentou a morte e diz esperar que as polícias elucidem os fatos com clareza. O chefe do executivo ainda declarou que sempre resolveu seus embates políticos com debates e não com violência.





Veja os vídeos:

Veja mais sobre: violência

Via Burburinho News