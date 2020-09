Casal é fuzilado no carro de aplicativo em Maracanaú quando voltava de velório

Um casal de jovens foi morto, a tiros, em um carro de aplicativo. O crime de morte ocorreu no começo da noite desta terça-feira (22) no Município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estão encarregados de investigar o caso. No carro havia ainda o motorista e duas crianças (de 2 e 9 anos), que foram poupados pelos atiradores.





De acordo com as primeiras informações colhidas pela Polícia no local do crime, o casal e as duas crianças haviam apanhado o veículo de aplicativo no bairro Conjunto Novo Oriente, onde acontecia o velório do pai da jovem. Todos retornavam para Maranguape, quando o veículo modelo Ônix, prata, foi interceptado no girador da CE-060, na entrada do Conjunto Bandeirantes. Vários tiros partiram de um segundo carro onde estavam os criminosos.





Testemunhas disseram que os assassinos tiraram à força as crianças de dentro do carro e passaram a atirar na mulher que estava no banco traseiro. O rapaz que também estava no automóvel desceu rapidamente e tentou correr, mas também foi atingido por vários tiros e caiu morto na rodovia.





Bala





Até o momento, os mortos foram identificados apenas por Dayla, a mãe das duas crianças, e Breno, o rapaz morto fora do carro. Os corpos foram removidos do local após serem periciados. As crianças foram entregues pela Polícia aos familiares da mulher morta.





As vítimas eram moradoras do bairro Novo Maranguape e não há informações de envolvimento delas em crimes.





(Fernando Ribeiro)