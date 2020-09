Casal tenta roubar celular e leva uma surra; vídeo

Um vídeo registrado no dia (05) deste mês e divulgado ontem (08), mostra um casal chegando em uma motocicleta, o homem desce e a mulher o aguarda, ele vai até a esquina e volta correndo com um homem atrás dele e logo aparece mais outros. No vídeo não é possível ver o momento da tentativa de roubo, mas segundo relatos, o vagabundo tentou roubar uma mulher que estava na esquina, a vítima gritou e alguns homens que estavam nas proximidades pegaram paus e pedras e correram atrás do ladrão.





Segundo informações, a dupla conseguiu fugir, a mulher foi para um lado e o homem para o outro. A tentativa de roubo aconteceu na Rua Tupiniquim no Bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

(Manaus Atual)