Chefe do tráfico desfila com 20 fuzis em baile funk na Rocinha

Disque Denúncia oferece R$ 1 mil John por informações que levem ao chefe do tráfico.



John Wallace da Silva Viana, apelidado de Johny Bravo, é considerado o chefe do tráfico na Rocinha, favela do Rio de Janeiro.



Foragido da Justiça, Johny Bravo foi filmado em um baile funk na região no último fim de semana.



Nas imagens, obtidas pela Rede Globo, é possível ver o traficante, sem camisa, chegando com comparsas armados com ao menos 20 fuzis.



O baile, que é patrocinado pelo tráfico, é realizado na Rua 4 da vela.



As proximidades do palco e das caixas de som são fechados para o trânsito, nem as motos podem se aproximar.



Pistas podem ser enviadas de maneira anônima pelo WhatsApp ou Telegram do Portal dos Procurados, no telefone (21) 98849-6099; pela Central de Atendimento, no (21) 2253-1177; através do Facebook e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.