COLISÃO ENTRE MOTO E CAMINHÃO FAZ UMA VITIMA FATAL NA BR 222 EM TIANGUÁ

Uma colisão envolvendo uma motocicleta modelo Biz e um caminhão deixou um homem morto na manhã desta segunda (28), em Tianguá. O sinistro ocorreu por volta das 10h00 na BR 222, altura do KM 313, na zona urbana do município. O condutor da moto identificado como João Batista Fernandes da Silva, que tinha 59 anos não resistiu e morreu na hora. O motorista do caminhão não foi identificado em razão de haver deixado o local do acidente.





Equipes do Demutran e Policia Rodoviária Federal estiveram no local controlando o trânsito que ficou interditado por alguns instantes. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Sobral pelos profissionais da Perícia Forense.

(Ibiapaba 24 horas)