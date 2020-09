O caso de feminicídio de uma das nossas colaboradoras na saída do turno de trabalho nos causa enorme perplexidade e consternação. A violência contra a mulher é veementemente repudiada e combatida pela Grendene. Neste momento nosso foco é prestar assistência aos familiares da colaboradora. Paralelamente, colaborar com todos os esforços necessários para auxiliar as autoridades na apuração do caso.

