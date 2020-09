CONHEÇA O MENTOR DO SEQUESTRO DA EMPRESÁRIA EM TIANGUÁ!

O empresário de nome Calebe Barbosa do Carmo (25), natural da cidade de Campos dos Goytacazes (RJ), residente em Moraújo (CE), teria arquitetado todo o plano criminoso para conseguir dinheiro da família da vítima. Ele já tinha antecedentes criminais no Ceará pelos crimes de receptação, crime contra a incolumidade pública e posse de drogas.





Na delegacia, o empresário admitiu que há cerca de um mês premeditou o sequestro da mulher com a intenção de levantar dinheiro em moeda digital (bitcoin) para atingir os filhos dela. Segundo as investigações, o homem revelou que teria feito investimentos em criptomoedas com os filhos da mulher e que teria tido prejuízo com o negócio. Por esta razão, como admitiu em depoimento, ele viajou algumas vezes para a cidade de Tianguá para monitorar e estudar a rotina da família.





O mentor do crime teria recrutado três homens para colocar o plano de sequestrar a mulher em prática e teria prometido a quantia de R$ 10 mil para cada um dos suspeitos. O grupo teria pedido R$ 1 milhão para que a vítima fosse liberada com vida. Ainda de acordo com as apurações, os suspeitos roubaram joias e uma quantia em dinheiro da bolsa da vítima.





Calebe foi autuado em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade da vítima, associação criminosa e por extorsão mediante sequestro, crime hediondo com pena de reclusão de oito a 15 anos, insuscetível de anistia, graça e indulto, ou ainda de fiança. Como colaborou para que a vítima fosse libertada, o suspeito pode ter a pena reduzida de um a dois terços. A Polícia Civil segue apurando todas as circunstâncias do caso e nas buscas pelos outros partícipes.