Delegado Sandro Caron toma posse como secretário da Segurança e cita valorização de "bons policiais"

A posse do novo secretário foi transmitida por meio das redes sociais do governador do Estado, Camilo Santana (PT).

O delegado federal Sandro Luciano Caron de Moraes, 45 anos, tomou posse no cargo de secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará na manhã desta quinta-feira (10), no Palácio da Abolição, em Fortaleza. A posse do novo secretário foi transmitida por meio das redes sociais do governador do Estado, Camilo Santana (PT).





"A segurança pública de qualidade é feita com investigação, com inteligência, com planejamento e, principalmente, com a valorização dos bons policiais. Daqueles que estão no dia-a-dia lutando, seja na rua seja nas áreas de investigação com inteligência, colaborando para a melhora dos índices de segurança aqui no Ceará", disse Caron, no discurso de posse.





Caron ressaltou ainda a importância do trabalho conjunto. "Todo o trabalho de polícia, desde a academia onde somos formados, é feito, e aprendemos que pelo menos dois policiais atuarão, ou seja, nada será feito aqui, senhores, pelo secretário, e sim por todo o corpo da segurança pública do estado do Ceará. Não só pelo corpo do estado do Ceará, como também pelos órgãos federais, civis e militares que aqui estão", disse.





O novo secretário assume a Pasta após a exoneração do também delegado da Polícia Federal, André Costa. As mudanças na Secretaria da Segurança foram publicadas na segunda-feira (7), em uma edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE).





Sandro Caron já foi superintendente da Polícia Federal (PF) no Ceará e no Rio Grande do Sul, além de ter comandado a Divisão Nacional de Inteligência Policial (DIP) do Departamento de Polícia Federal, do Ministério da Justiça. Caron também foi adido da Polícia Federal na Embaixada do Brasil, em Lisboa, e tem 22 anos como delegado federal.





O novo secretário também afirmou que encara a oportunidade como o maior desafio da carreira dele. "Foi o maior desafio que a mim foi dado em toda a minha carreira", afirmou.





Exoneração de André Costa





A exoneração de Costa foi anunciada pelo governador do Estado, Camilo Santana, por meio de redes sociais na quinta-feira (3).





"Comunico aos cearenses mudança no comando da nossa Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. O secretário André Costa deixa o cargo após 3 anos e 8 meses, a pedido", disse o governador. "Agradeço ao delegado André Costa pelo grande trabalho realizado até aqui", afirmou.





A Secretaria da Segurança Pública informou que a saída de André Costa do cargo foi por questões pessoais.





