DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

"Olá Bom dia! Queria fazer uma denuncia anônima.





Desde que iniciou-se a pandemia a Universidade Estadual Vale Do Acaraú, se prontificou a dar uma trégua nas aulas, e com razão, no entanto desde esse momento os Alunos estão praticamente deixados ao Léo, recebemos pouquíssimas informações sobre o início das aulas, não sequer a mínima Boa vontade de nos deixar informados, todos que estão ali estudaram muito para passar no vestibular, nos pagamos altos impostos para manter as instituições públicas em funcionamento. A maioria dos professores não dão a mínima para os alunos, salve alguns poucos que criam grupos de informações no whatsapp. Estamos cansados de tanto desleixo com os Alunos. Na sequer a preocupação de retornar as atividades normais. Como aluno me sinto jogado, sem perspectiva de nada dentro dessa instituição. Me sinto. Desrespeitado.