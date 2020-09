EMPRESÁRIO É PRESO APÓS AGREDIR NOIVA EM SOBRAL

Um empresário do ramo alimentício, 35 anos, onde é sócio de uma hamburgueria bastante conhecida em Sobral, foi preso no início da noite desta terça-feira (01) depois de agredir a noiva (25). As agressões aconteceram no apartamento do casal, localizado no bairro Campo dos Velhos na cidade de Sobral. Após ser preso, o empresário pagou fiança e vai responder em liberdade. A noiva também foi encaminhada para a delegacia.





Entendendo o caso





Segundo informações obtidas pelo Sobral Online, o relacionamento do casal estava desgastado e eles aparentemente estavam entrando em consenso sobre o término do relacionamento. O empresário afirmou que iria para a casa da mãe dele, para organizar seus pertences, procurar um lugar para morar e sair com calma do apartamento. Quando sua noiva chegou do trabalho “deu de cara com todas as sua coisas espalhadas no chão sujas com terra e encontrou ele jogado com um vidro de clonazepam do lado, simulando uma tentativa de suicídio”, a vítima, que é médica resolveu examiná-lo, e após verificar que estava bem, começou a organizar seus pertences para ir embora. Foi nesse momento que a vítima relata que o empresário surtou e começou a agredí-la fisicamente e psicologicamente, além de agredir a cachorrinha do casal, que ainda por cima está grávida.





Ainda segundo informações, a médica pegou sua cachorrinha e saiu correndo pelo prédio, e empresário foi atrás dela, a vítima ainda conseguiu entrar no carro e sair “quando deu de cara com uma viatura de policia, onde convenceu os policiais a irem com ela até sua casa para pegar seus pertences com segurança”.





Quando chegam no prédio o empresário começou a ameaçá-la de morte, na frente dos policiais , repetiu várias vezes que iria matá-la, diante da situação ambos foram conduzidos à delegacia.





A médica prestou queixa e fez exame de corpo de delito no IML de Sobral. a vítima também conseguiu uma medida protetiva, para que o agressor não se aproxime em uma distância inferior a 200m.





Com informações do portal Sobral Online