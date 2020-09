EQUIPE DO CPRAIO DE CAMOCIM RECEBE "MOÇÃO DE APLAUSOS" NA CÂMARA DOS VEREADORES POR EVITAR SUICÍDIO

Durante a manhã desta sexta-feira, 25, uma equipe do CPRaio de Camocim (Sgt Edirlessandro, Sds Teixeira e Clênio) foi homenageada e recebeu Moção de Aplausos durante sessão na Câmara Municipal de Camocim. O vereador Kleber Veras foi quem propôs a homenagem que foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores.

A homenagem foi concebida devido os pm’s terem agido com inteligência e destreza em uma ocorrência ocorrida na noite do dia 17 de agosto. Na ocasião um homem tentava o suicídio na Praia da Travessia das Balsas. O caso ganhou grande repercussão em toda região Norte do Estado quando o blog Camocim Polícia 24h noticiou a ação durante a manhã do dia 18 de agosto.





Relembre o caso abaixo:





Um caso que poderia ter terminado em tragédia felizmente teve um desfecho positivo graças à intervenção de uma equipe do Raio de Camocim.





Tentativa de suicídio





De acordo com as informações enviadas ao Camocim Polícia 24h, era por volta das 22h30 quando populares ligaram para o 190 informando que um homem havia entrado na Praia do Porto da Balsas e estava tentando praticar suicídio. Imediatamente foi enviada ao local a equipe da Viatura 055 do Raio. Chegando ao referido local os pm’s já encontraram uma multidão de curiosos e o homem com a água no pescoço gritando em voz alta que iria se matar.





Nesse momento os pm’s iniciaram um gerenciamento de crise através de um diálogo tentando tranquilizar o homem e este pouco a pouco foi interagindo com os pm’s. O homem estava bastante transtornado e não dizia “coisa por coisa”. Ele foi aos poucos se acalmando e quando estava já em um local mais raso foi seguro pelos p’ms e levado para o seco. A vítima foi levada para o hospital e lá foi constatado que o indivíduo havia engolido bastante água e estava tossindo muito. Ele foi medicado e teve que tomar um sedativo para dormir, pois ele dizia a todo momento que assim que saísse do hospital iria tirar a própria vida. O homem foi identificado como Iranaldo Oliveira dos Santos, 27 anos, natural de São Luís, no Maranhão, e teria chegado aqui em Camocim há cerca de 20 dias. Já mais calmo, o homem foi levado durante a manhã desta terça-feira 18, para uma consulta psiquiátrica no Caps de Camocim.





