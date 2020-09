Feriadão da Independência deixa 38 pessoas mortas no Ceará, 27 delas em acidentes

Trinta e oito mortos. Este é o balanço ainda parcial das ocorrências policiais registradas no Ceará durante o “feriadão” da Independência, que começou na última sexta-feira (4) e só terminou nas primeiras horas desta terça-feira (8). No total, 27 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito e outras 11 foram assassinadas.





Os acidentes de trânsito foram os “vilões” da violência neste fim de semana prolongado da Independência. Entre a sexta-feira (4) e a noite da segunda-feira (7) 27 pessoas morrem em sinistros como quedas, atropelamentos, capotamentos e colisões. Dos 27 óbitos, 25 ocorreram em estradas no Interior, outro na Capital (Avenida Bezerra de Menezes) e um na Região Metropolitana de Fortaleza (na CE-040, em Cascavel).





No Interior os acidentes com mortes aconteceram nos seguintes Municípios: Crato (três mortes, sendo uma no bairro Seminário; outra na Ladeira do Granjeiro e a terceira na Subida das Nascentes), Frecheirinha (BR-222), Quixelô (duas mortes na CE-375, no Distrito de Acampamento), Itaiçaba, Quixeré (Localidade Lagoinha), Paraipaba (Setor D-2 do Perímetro Irrigado), Irapuã Pinheiro, Sobral (localidade Cachoeira), Choró (CE-456), Saboeiro (CE-168), Salitre (localidade de Sítio Barreiras), Caririaçu (CE-060), Assaré (Sítio Várzea), Independência (no Bairro 70), Solonópole, Cascavel (CE-040), Camocim (Avenida Beira-Mar), Ipueiras, Icapuí (localidade de Picos), Mombaça (duas mortes na CE-060, na Vila Tijubana), Arneiroz (Estrada do Campo Preto) e Quixerambim (CE-166, Distrito de Lacerda).





Assassinatos





Na Grande Fortaleza, apenas três assassinatos foram registrados no “feriadão”. Em Fortaleza, um jovem foi morto a tiros no bairro Benfica, na noite de sexta-feira, sendo identificado como Yan Marques Nunes Azevedo.





Em Horizonte, o pescador Francisco José de Sousa foi assassinado na última sexta-feira (5), na localidade de Queimadas. Em Caucaia, Leandro de Sousa Cavalcante, 28 anos, foi assassinado em um campo de futebol, no Conjunto Nova Metrópole.





Interior





Oito pessoas foram assassinadas no Interior durante o fim de semana prolongado. Os crimes de morte aconteceram nos seguintes Municípios: Forquilha (dois casos nas localidades de Sítio Tamanduá e localidade de Trapiá), Crato (Sítio Quebra, Distrito de Ponta da Serra), Juazeiro do Norte (bairro do Horto), Nova Olinda (bairro Cajueiro), Barbalha (Sítio Mata das Garças) e em Sobral (no Distrito de Aprazível).





(Fernando Ribeiro)