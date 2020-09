Governo Bolsonaro fortalece Polícia Rodoviária Federal com novas viaturas e armamentos

O Presidente Jair Bolsonaro entregou, nesta quinta-feira (24), à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, novas viaturas e armamentos que serão utilizados para patrulhar as estradas do estado. O Presidente também participou da entrega de novas estruturas no interior da superintendência, e inaugurou a Unidade Operacional (UOP), na alça de acesso à Linha Vermelha, em local estratégico da Via Dutra.





Segundo o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Eduardo Aggio, que acompanhou o Presidente Jair Bolsonaro, as ações mostram o empenho do Governo Federal com a segurança pública em todo o País.





“São a demonstração inequívoca do compromisso pessoal que o Presidente Jair Bolsonaro sempre teve com a segurança pública do nosso País. As entregas implementadas aqui e por todo o Brasil, mostram a dedicação da equipe do Governo Federal com essa nobre causa”, disse.





Eduardo Aggio lembrou ainda que, com os novos investimentos, o Governo Federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem valorizado os profissionais e contribuído para a melhoria dos índices de segurança.





“Esse trabalho de valorização dos profissionais, com investimentos, capacitações, equipamentos e condições de trabalho adequadas, tem refletido em resultados inéditos”.





De janeiro até hoje, segundo Eduardo Aggio, a PRF apreendeu mais de 22 toneladas de cocaína e mais de 538 toneladas de maconha nas estradas federais, divisas e fronteiras do Brasil.





“Drogas essas que deixaram de chegar nos centros urbanos, aos bairros e às escolas de nosso Brasil”, disse o diretor-geral.





Segundo ele, só neste ano, também foram apreendidos cerca de 100 milhões de maços de cigarros e 6 mil veículos devolvidos aos legítimos donos. “Ao todo, são mais de R$ 3 bilhões de impacto na logística do crime organizado. Isso tudo sem deixar de reduzir os acidentes, as mortes e os feridos no trânsito por todas as rodovias federais do Brasil”, disse.





UOP Rio de Janeiro





Localizada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no bairro da Pavuna, a Unidade Operacional (UOP) Rio de Janeiro possui blindagem total e fica estrategicamente posicionada, permitindo uma pronta resposta a eventos que envolvam a segurança viária e também no combate ao crime.





Mais vagas na PRF





Ao participar da cerimônia de entrega de novas instalações, viaturas e equipamentos para a PRF do Rio de Janeiro, o Presidente Jair Bolsonaro anunciou que duas mil novas vagas de policiais rodoviários federais devem ser abertas no País.





“O Aggio (Eduardo Aggio) trouxe para nós a necessidade de mais PRFs; e já está bastante avançada a conversa com a economia, de modo que duas mil novas vagas possam ser abertas no final desse ano, começo do ano que vem. Isso é sangue novo na PRF, isso são meios para que vocês possam melhor trabalhar e ajudar no tocante à segurança pública em nosso Pais ”, disse o Presidente.





Com informações, Governo Federal.