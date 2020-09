A Secretaria da Saúde informou que o servidor público usou o veículo de forma indevida para fins pessoais e repudiou veementemente a atitude.

Após ser flagrado transportando fardos de cerveja em um carro oficial do Governo do Ceará, o diretor do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) foi exonerado do cargo, nesta terça-feira (1º).





A Sesa informou que o servidor público usou o veículo de forma indevida para fins pessoais e repudiou veementemente a atitude. O colaborador trabalhava na unidade CEO localizada no Centro de Fortaleza.





Uma testemunha registrou em vídeo o momento em que ele retira os fardos com latas de cerveja da parte de trás do veículo adesivado com o emblema do Governo e os entrega a um ajudante.





Durante a gravação, ele é questionado sobre o transporte das bebidas alcoólicas no veículo oficial, mas deixa rapidamente o local levando uma caixa de isopor com mais produtos.





A Sesa comunicou ainda que preza pela ética e moralidade na prestação do serviço público e que foi aberta uma sindicância para apurar o caso.

pic.twitter.com/dHEFU9SXqd Governo do Ceará exonera diretor do CEO após flagra de transporte de cerveja em carro oficial https://t.co/9CEGhXvQOt September 1, 2020

Veja mais sobre: Ceara

(DN)