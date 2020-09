HOMEM É ENCONTRADO MORTO NA ZONA RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo (13), em Viçosa do Ceará. O caso aconteceu por volta das 11h00, na localidade de “Jenipapo”, na zona rural do município. A vítima foi identificada como Antônio José de Sousa, que tinha 54 anos e residia naquela localidade.





A Polícia Militar compareceu ao local e de acordo com o que foi colhido entre testemunhas, a vítima caminhava com sinais visíveis de embriaguez e caiu em uma via vicinal, entrando em óbito logo em seguida. Ainda de acordo com testemunhas, Antônio José tinha histórico de alcoolismo.





Uma equipe da Pefoce (Perícia Forense) compareceu ao local e fez a remoção do corpo ao IML de Sobral.





(Ibiapaba 24 horas)