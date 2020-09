HOMEM É PRESO PELA PM APÓS TENTATIVA DE ASSALTO AO PREFEITO DE IBIAPINA.

O prefeito de Ibiapina Antônio Leandro Gomes Linhares, 34 anos, teve a casa invadida na madrugada desta terça-feira (01/09) por um indivíduo armado com uma faca. O caso aconteceu por volta das 03h30, no bairro São João. A Policia Militar foi acionada e ao chegar no local ainda encontrou o suspeito em luta corporal com o prefeito.





Francisco Ítalo da Silva Alves, que reside no bairro Pedrinhas foi preso em flagrante. Além da faca, foram apreendidos em poder do indivíduo, quatro celulares, dois relógios e a quantia de R$ 5.000,00 mil em espécie.





O indivíduo foi encaminhado a Delegacia de Policia Civil em Tianguá, e apresentado ao Delegado Dr. Miguel que realizou a autuação por roubo.





