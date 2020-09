Homem faz esposa refém e tenta matá-la na frente de PMs, confira vídeo

Um homem descontrolado fez a própria esposa refém e quase a assassinou na frente de dois policiais na tarde dessa quinta-feira (18), no município de Paiçandu, localizado no Paraná.





A negociação foi filmada pela câmera de segurança da farda de um dos PMs. Nas imagens é possível perceber que a mulher está sentada em uma cadeira de madeira, enquanto o companheiro ameaça a todo instante golpeá-la.





Ele chega a simular a ação várias vezes, deixando a vítima ainda mais desesperada. Em alguns momentos, o marido grita: “Porque você chamou a polícia você vai morrer. Não falei que você ia morrer, eu vou te matar?”.





Os policiais tentam acalmar o homem, mas ele parece irredutível. Ele se agarra a vítima com força e no momento em que se preparava para cravar a faca nela, a cadeira tomba e os dois caem no chão e a mulher acaba sofrendo um corte no braço.





A tensão só termina quando os policiais “voam” para cima do agressor e conseguem tomar a faca dele. Ele foi preso em flagrante e já passagens pelo mesmo crime cometido contra outras mulheres.





(Portal do Holanda)