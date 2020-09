Homem liga para a polícia após matar companheira a facadas

Vítima foi morta dentro de sua residência, enquanto dormia.



Mais um crime de feminicídio foi registrado no Ceará. O caso ocorreu em Amontada por volta das 5h desta terça-feira (1º). Segundo informações Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Marta Teles Carneiro, 37 anos, foi morta a golpes de faca dentro de sua residência, enquanto dormia.



Conforme a SSPDS, o próprio próprio autor do crime entrou em contato com o quartel local da Polícia Militar relatando que havia matado a companheira. Ele fugiu do local após o fato.



Durante as buscas pela região, as equipes policiais já haviam encontrado a motocicleta utilizada pelo suspeito para empreender fuga, em uma região que dá acesso à cidade de Miraíma. O homem ateou fogo no veículo e deixou a faca utilizada no feminicídio no assento da moto.



Raimundo Damião Alves Neto foi preso e revelou que não aceitava o fim do relacionamento com Marta. Ele levado à Delegacia Municipal de Amontada, que dará prosseguimento às investigações.



Denúncias



A população da região pode contribuir repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3636-5400 da Delegacia Municipal de Amontada. O sigilo e o anonimato são garantidos.

(CNEWS)