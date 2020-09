A Paróquia São Francisco, na cidade de Cruz, foi alvo de vandalismo. A imagem do santo do interior da igreja foi pichada, assim como todo o interior com mensagens satânicas e de facções criminosas. Também houve ameaças de morte ao padre.





O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 09. A polícia investiga o caso com base nas imagens de casas vizinhas. Por enquanto, nenhum criminoso foi identificado.





(O Acaraú)