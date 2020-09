INTERNAUTA FAZ SOLICITAÇÃO AO PREFEITO IVO GOMES!

"Gostaria de solicitar ajudar de vocês para compartilhar um pedido da gente no bairro Vila União, Caiçaras e Terreno Novos. Por favor, prefeito Ivo Gomes, estamos pedindo a você ver com bons olhos que nossa comunidade está precisando que nosso PH (Paulo Henrique) seja coordenador do CRAS Regina Justa, CRAS não tem o mesmo atendimento que a gente tinha, gestão de lá agora está sem coordenador faz meses. Por favor Ivo, sempre você dizia para a gente da comunidade que gentileza + gentileza gera gentileza, nossa comunidade está fazendo um pedido ao senhor Ivo, queremos o PH sendo coordenador desse CRAS, no momento ele está em outro cargo aqui no CRAS. Venha visitar aqui nosso bairro e ouvir a gente. Cadê o Secretari Júlio que não ver isso.









polução pedi PH coordenador do CRAS."