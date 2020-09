Jóias transportadas sem nota fiscal são apreendidas pela PRF em Irauçuba/Ce

Em abordagem a um veículo que realizou uma ultrapassagem em local proibido, realizada na BR 222 no km 150, no Município de Irauçuba/CE, os policiais suspeitaram do nervosismo dos ocupantes que gerou suspeita. Assim iniciaram uma verificação nas bagagens transportadas. Foram encontradas três malas com diversos kits de semi-joias, vasta quantidade de produtos acondicionados em embalagens prontas para revenda. Ao solicitarem os documentos fiscais da carga, os ocupantes informaram não terem nenhum. A carga estava sendo trazida de Fortaleza/Ce com destino a Sobral/Ce. Foram apreendidos 130 kits parcialmente avaliado em mais de R$ 77 mil sem documentação fiscal. Carga foi encaminhada para a Secretaria da Fazenda Estadual onde os auditores fiscais realizarão os devidos procedimentos. Aos envolvidos foi instaurado Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo transporte irregular de mercadoria sem documentos fiscal.





