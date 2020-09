Mais duas mulheres são assassinadas no Ceará. No ano, são 232 crimes do gênero

Mais duas mulheres foram assassinadas no Ceará nas últimas 24 horas, elevando para 232 o número de crimes do gênero no estado em 2020. Em Ererê, município localizado no Vale do Jaguaribe, na divisa com o Rio Grande do Norte (a 315Km de Fortaleza), um empresário do ramo de alimentos matou, com um tiro de espingarda, a esposa. Em Sobral, na zona Norte, uma mulher foi fuzilada em casa.





O crime de feminicídio aconteceu na tarde de ontem (10) na cidade de Ererê, tendo como vítima uma mulher identificada como Kelyane Pessoa Gomes de Queiroz. Ela foi morta com um tiro disparado pelo marido, o empresário Rômulo Nogueira, que está foragido.





A Polícia está apurando o caso. As primeiras informações dão conta de que o casal discutiu por causa de ciúmes. Dois dias antes de ser morta, Kelyane gravou um vídeo em tom romântico, fazendo declarações de amor ao marido enquanto ouvia uma música do cantor cearense Raimundo Fagner no interior do carro do casal.





O corpo da mulher foi encaminhado ao Núcleo Regional da Perícia Forense do Ceará sediado em Iguatu, onde será necropsiado por todo o dia de hoje.





Outro crime





Na tarde desta quinta-feira (10), uma mulher foi assassinada, a tiros, na cidade de Sobral, na Região Norte do estado. O crime ocorreu por volta de 16 horas, quando dois homens desconhecidos invadiram um residência no bairro Alto da Brasília 2 e cometeram o assassinato.





A vítima do homicídio foi identificada como Maria Rosa Monteiro Leite, 47 anos de idade. Ela estava dentro de casa quando o imóvel foi invadido por dois desconhecidos armados, que dispararam vários tiros na cabeça da vítima. A mulher foi encontrada pelos vizinhos morta na cama. Os assassinos fugiram do local em uma motocicleta. A Polícia não tem pistas deles.





Veja a lista das mulheres assassinadas no Ceará neste mês de setembro de 2020, no Ceará:





01 – (01/09) – Marta Teles Carneiro, 37 (faca) – Sede (AMONTADA)





02 – (02/09) – Juraci Duarte Matias, 29 (faca) – Pátio da Indústria Grandene/Sede (SOBRAL)





03 – (02/09) – Rita de Cássia Marques Vidal, 65 (outros meios) – Sede (ACARAÚ)





04 – (09/09) – Fabrícia Rodrigues Bernardino, 21 (bala) – Localidade Placa Verde (JAGUARIBE)





05 – (10/09) – Maria Rosa Monteiro Leite, 47 (bala) – B. Alto da Brasília 2 (SOBRAL)





06 – (10/09) – Kelyane Pessoa Gomes de Queiroz (bala) – (ERERÊ)





(Blog do Fernando Ribeiro)