Mega-Sena 2.300: Confira os números sorteados na noite desta quinta-feira, 17

A Caixa Econômica Federal divulgou as seis dezenas do concurso 2.300 da Mega-Sena. As dezenas sorteadas foram: 09 - 21 - 37 - 39 - 43 - 54. O sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (17), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.





Nenhuma aposta acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou. O próximo sorteio da Mega-Sena acontece no sábado (19) e vai sortear R$ 36 milhões. Nesta semana são realizados três sorteios por causa da Mega Semana de Primavera.





As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.





No rateio, a Caixa ainda divulgou os números da Quina e da Quadra. Confira:

Quina . 5 números acertados: 76 apostas ganhadoras, R$ 29.541,74

Quadra. 4 números acertados: 3877 apostas ganhadoras, R$ 827,28





Como apostar na Mega-Sena





As apostas na Mega-Sena podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.





Quais os números que mais são sorteados na Mega-Sena?





Uma das estratégias usadas por quem deseja ter mais chances de acertar os seis números sorteados da loteria da Mega-Sena é procurar saber qual a probabilidade de combinações de dezenas entre as mais sorteadas.





Maiores prêmios da Mega Sena





O prêmio de maior valor da Mega-Sena foi pago no dia 31 de dezembro de 2017, quando o concurso 2000 da Mega-Sena da Virada pagou a quantia de R$ 306.718.743,68.





