Moradores do Mucuripe filmam bandidos atacando guiadores e roubando carros

Moradores da Rua Senador Machado, a poucos metros da Avenida Beira-Mar, no bairro Mucuripe, na zona Leste de Fortaleza, passaram por momentos de pânico na noite desta terça-feira (1º) por conta da ação de bandidos armados. Uma dupla de ladrões rendeu, ao menos, dois moradores de um condomínio de luxo daquela área para roubar seus veículos. O caso foi filmado pelos próprios condôminos.





Era por volta de 21 horas quando os dois assaltantes, aparentemente armados com pistolas, tentaram render, primeiro, uma mulher que chegava no condomínio em seu automóvel. Ela foi tirada à força de dentro do carro e os bandidos embarcaram, mas não conseguiram dar partida no veículo. Eles, então, desembarcaram com as armas empunhadas e atacaram outro guiador.





O homem foi rendido ao tentar fugir da situação de perigo, mas não conseguiu. Nervoso, acabou indo para com o carro em cima de uma calçada. Em seguida, ele desembarca com armas apontadas em sua direção e vai embora. Os criminosos entram no veículo e saem do local, fugindo com um carro desgovernado. Eles batem em outro automóvel que está estacionado na rua e desaparecem da cena com o corro roubado.





Ladrão!!





Durante toda a ação da dupla de criminosos, os moradores presenciam as cenas de violência da sacada de seus apartamentos e gritam para chamar a atenção de quem está na rua. Aos gritos de “ladrão! Ladrão”, eles tentam fazer os ladrões desistirem do roubo, mas não conseguem. A Polícia foi avisada por telefone e, minutos depois, policiais militares do Pelotão de Motopatrulhas do 8º BPM recuperaram o veículo roubado.



(FERNANDO RIBEIRO)