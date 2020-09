MOTOCICLISTA MORRE APÓS COLIDIR COM CAVALO NA ESTRADA DO BONFIM, EM SOBRAL

Na madrugada deste domingo, dia 13, aconteceu um acidente com vítima fatal na estrada que dá acesso ao Distrito de Bonfim.





Segundo informações, o motociclista colidiu com um cavalo e morreu no local.



A vítima foi identificada como Leandro Melo Martinho, 23 anos, residia no bairro Padre Palhano, em Sobral.



O corpo foi encaminhado ao IML para ser periciado.